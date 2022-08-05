В Башкирии один мужчина ударил ножом на другого из-за оскорблений матери

Фото: Рустем АХУНОВ

В Архангельском районе Башкирии один мужчина ударил ножом на другого из-за оскорблений. О происшествии рассказала пресс-служба регионального МВД.

Было установлено, 60-летний мужчина находился у себя дома и употреблял спиртное. К нему зашел знакомый и присоединился к застолью. Спустя время хозяин дома попросил гостя уйти, но тот оказался. Вспыхнул конфликт, 46-летний мужчина принялся оскорблять и своего собутыльника, и его маму. Тот не выдержал, схватился за нож и ударил им своего обидчика.

Пожилой мужчина был задержан. Оказалось, что ранее он был судим по статье за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. И в отношении него возбуждено уголовное дело по той же самой статье.