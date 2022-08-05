В Башкирии ожидается сильная жара без осадков

Фото: Рустем АХУНОВ

Завтра, 6 августа, в Башкирии прогнозируется сильная жара без осадков. Информацией поделились специалисты пресс-службы республиканского МЧС.

В первую субботу августа ожидается переменная облачность без каких-либо осадков. Ветер будет слабый и неустойчивый.

Ночью будет прохладно, столбики термометров опустятся до +12, +17°, а в некоторых районах до +7°. Но уже днем по Башкирии установится жаркая погода, воздух прогреется до +26, +31°.

На республиканских шоссе автолюбителям этой ночью и следующим утром стоит быть внимательными и осторожными, поскольку ожидается туман, и видимость составит 500-100 метров.