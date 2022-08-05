В Уфу прилетел министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев

Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев с официальным визитом прибыл в Уфу.

О том, что в столицу Башкирии в конце недели приедет Дмитрий Патрушев глава республики Хабиров рассказал еще в минувший понедельник. Он отметил, что федеральный Минсельхоз сильно помогает республике и региону «есть, что показать».

5 августа в Уфе Патрушев принял участие выездном заседании Минсельхоза и остальных смежных ведомств и органов. После этого, как объяснил Хабиров, министр посетит крупные сельхоз предприятия и аграрный университет.

По словам Хабирова, в 2022 году Башкирия планирует собрать около 4 млн. тонн зерновых культур, 1,6 млн. тонн сахарной свеклы и 500 тыс. тонн масличных.