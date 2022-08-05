5 и 6 августа в Уфе стартует операция ГИБДД

5 и 6 августа в Уфе будут проходить массовые рейды ГИБДД.

С приходом лета некоторые водители начинают относиться к управлению автомобилем несерьезно. Люди отвлекаются на мобильные телефоны, нарушают скоростной режим, а кто-то и вовсе садится за руль пьяным. В это время в ГИБДД проводят дополнительный контроль на дорогах.

В ГИБДД Уфы объявили, что 5 и 6 августа на улицах столицы полицейских будет больше, чем обычно. В столице начнутся массовые рейды автоинспекторов. Дорожные полицейские будут искать нарушителей ПДД, а особое внимание сотрудники ГИБДД уделят поиску нетрезвых водителей и правилам перевозки детей.