В Башкирии COVID-19 за сутки заразилось еще 95 человек

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Башкирии коронавирусом за последние 24 часа заболело еще 95 человек. Это следует из данных предоставленных республиканским Минздравом.

Из статистики следует, за все время пандемии в регионе заразилось ковидом 292 513 человек. В настоящее время на медицинских учреждениях республики лечатся от опасной инфекции 134 пациента. Среди них – 17 пациентов в тяжелом состоянии, двое – на ИВЛ. На дому борятся с коварной болезнью 484 человека.

За минувшие сутки одолело коронавирус 64 жителей Башкирии, в общей сложности одержали победу над COVID-19 286 118 человек. К счастью, специалисты не зарегистрировали за последний ни одной смерти из-за ковида. Всего из-за коронавируса скончалось 5 777 граждан региона.

В Башкирии продолжается вакцинация от коронавируса. За сутки прививку получило получил 12 201 человек. Первый компонент препарата получило 7 767 граждан (всего –3 032 258), второй – 4 434 (2 809 375).