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Депутаты Башкирии проведут мониторинг цен на школьные товары после жалоб граждан. Об этом рассказала пресс-служба регионального Государственного собрания.

Организовать мониторинг руководителям парламентских фракций и Комитету по промышленности, инновационному развитию, торговле, предпринимательству и туризму поручил председатель республиканского парламента Константин Толкачев.

По словам чиновника, властям регулярно поступает информация от возмущенных граждан о кратном подорожании канцелярских принадлежностей, школьной формы и портфелей. В связи с этим Толкачев видит необходимость в проведении независимого анализа цен, чтобы разобраться в «реальной ситуации в рознице».

Как отмечает председатель Курултая, в случае, если в ходе мониторинга обнаружатся факты накрутки цен, властями будут приняты все необходимые меры.