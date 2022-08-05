Фото: МЧС по Башкирии

В центре Уфы в ночном пожаре пострадал 67-летний мужчина. О происшествии рассказала пресс-служба регионального МЧС.

Инцидент случился на четвертом этаже многоквартирного дома на проспекте Октября. На месте работали 10 сотрудников МЧС и три единиц техники. Из здания было эвакуировано 17 человек.

Горение произошло на кухне квартиры. Пенсионер пытался потушить пожар сам, однако в попытках он лишь отравился дымом. Его пришлось госпитализировать в больницу №21, его состояние врачи оценивают как удовлетворительное.

Специалисты предполагают, что все произошло из-за «нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых приборов». В настоящее время обстоятельства и детали случившегося устанавливает дознаватель МЧС.