Фото: Рустем АХУНОВ

В Уфе пьяный мужчина накинулся на детей с топором. Об происшествии расскзала персс-служба МВД.

Происшествие случилось в подъезде дома на улице Академика Королева. Сообщается, 44-летнийместный житель, будучи пьяным, замахнулся топором на компанию подростков. Те испугались и убежали на улицу. Обвиняемый ринулся за ними в погоню, но не сумел догнать.

Позднее выяснилось, что мать одного из несовершеннолетних пришла домой к мужчине с просьбой вернуть ей долг.

– Когда сын позвал маму домой, 44-летний местный житель разозлился, взял топор и вышел в коридор к юношам. Со слов мужчины, умысла убивать мальчишек у него не было, он хотел лишь пригрозить им, – рассказали сотрудники ведомства.

Мужчина признал свою вину. Правоохранители возбудили против него уголовное дело по статье за угрозу убийством. Ему может грозить до двух лет лишения свободы.