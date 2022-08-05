В Башкирии мужчина зарезал 81-летнюю женщину и сжег ее дом

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Учалинском районе Башкирии мужчина зарезал пенсионерку и сжег ее дом. Детали произошедшего рассказала пресс-служба регионально МВД.

Обвиняемый в убийстве 81-летней жительницы села Ахуново является ее соседом. Из предварительных данных следует, что 24-летний мужчина украл монитор в местной библиотеке и спрятал его на участке женщины.

Там обвиняемый услышал оскудение щенка и тут же вспомним, как часто пенсионерка прогоняла со своего участка животных. Парень решил проучить бабушку за издевательства над кошками и собаками. Он, будучи пьяным, перелез через забор, пробрался в дом и нанес соседке семь ударов кухонным ножом. Дабы скрыть следы содеянного, селянин переоделся в одежду знакомого и сжег дом потерпевшей.

Тем не менее, скрыть все следы убийства мужчина все же не смог. На заборе правоохранители обнаружили следы пальцев рук злоумышленника. Были допрошены жители Ахуново, проверено алиби парня, а также обнаружены его окровавленная одежда. В итоге под тяжестью доказательств парень сознался во всем. Ему было предъявлено обвинение по статье за убийство.