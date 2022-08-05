Фото: ГИБДД по Уфе

Вчера утром, 4 августа, в Уфе водитель Nissan March сбил на «зебре» девушку-велосипедиста. О случившемся рассказала пресс-служба ГИБДД башкирской столицы.

По информации дорожной полиции города, водитель «Ниссана» ехал со стороны садового товарищества «Локомотив 36» к проспекту Октября. Но в какой-то момент он наехал на 29-летнюю велосипедистку, которая пересекала дорогу по пешеходному переходу без светофора.

В результате произошедшего девушка получила серьезные травмы, ее госпитализировали. В настоящее время правоохранители ведут по факту ДТП разбирательство.