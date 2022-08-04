В Уфе из-за ремонта вновь закроют движение по улице Комсомольской

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Уфе из-за ремонта вновь закроют движение на участке улицы Комсомольской. Об этом рассказало предприятие «БашРТС».

Ограничения связаны с капитальным ремонтом тепломагистрали. Для безопасности граждан с 4 по 8 августа будет перекрыта проезжая часть в районе Лесотехникума (между домом №148 и заправкой) и участок на Комсомольской (между домом №159 и заправкой).

Предприятие заверяет, что ремонт будет проводиться без отключения горячего водоснабжения просит с пониманием отнестись с возможным неудобствам.

Напомним, в Уфе перекроют улицу Советская из-за благоустройства Советской площади. Ограничения продлятся до 12 октября.