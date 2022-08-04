В Башкирии в ночном пожаре погибли пенсионерка и 39-летний мужчина

Фото: МЧС по Башкирии

Сегодня ночью, 4 августа, в Гафурийском районе Башкирии в пожаре погибли пенсионерка и 39-летний мужчина. О происшествии рассказали сотрудники регионального МЧС.

ЧП произошло в селе Красноусольский. На улице Некрасова случился пожар в одноэтажном бревенчатом доме. На месте работали специалисты экстренных служб. В общей сложности к тушению было привлечено 26 человек и 14 единиц техники.

Пожар удалось потушить в течение около получаса, но, к сожалению, в ходе разбора места инцидента были обнаружены тела двух погибших. Происшествие унесло жизни 62-летней женщины и 39-летнего мужчина.

В настоящее время следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС устанавливаю причины и детали произошедшей трагедии.