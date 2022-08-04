В Башкирии с 10 августа вырастет стоимость проезда в автобусах

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Башкирии с 10 августа проезд на междугородних автобусах станет дороже. Об этом рассказали сотрудники предприятия «Башавтотранс».

Подорожание цен коснется восьми межмуниципальных рейсов:

№717 «Октябрьский-Приютово» – было 310 рублей – станет 320

№530Р «Белебей-Уфа через Раевский» – было 530 рублей – станет 600 рублей

№530 «Уфа-Белебей» – было 530 рублей – станет 600 рублей

№623 «Приютово-Стерлитамак» – было 600 рублей – станет 670 рублей

№560 «Бижбуляк-Уфа» – было 530 рублей – станет 630 рублей

№645 «Белебей-Бижбуляк» – было 200 рублей – станет 220 рублей

№783 «Давлеканово-Уфа» – было 270 рублей – станет 300 рублей

№719 «Уфа-Раевский» – было 320 рублей – станет 350 рублей

Напомним, недавно «Башавтотранс» уже объявляло о повышении стоимости проезда в автобусах. Выросли цены как на уфимские маршруты (110/110c, 101, 109, 111/111к, 113/113к и пр.), так и в Баймаке, Белебее, Бирске, Дюртюлях, Красноусольском, Месягутово, Нефтекамске, Октябрьском, Салавате, Сибае, а также в Туймазах.