В Уфе затопило жильцов дома, на ремонт крыши которого потратили 12 млн рублей

Фото: onf.ru

В Уфе затопило жильцов дома, на ремонт крыши которого потратили 12 миллионов рублей. Об этом рассказали представители организации «Общероссийский народный фронт».

Сообщается, что в доме №45 на улице Набережной несколько лет назад протекала крыша. В 2020 году в здании был произведен ее ремонт, а чуть позже обновили и подъезды.

Жители остались довольны ремонтом, но ненадолго. В прошедшем июле по городу прошли сильные ливни, после которых в доме затопило все девять этажей. Также пострадал и отремонтированный подъезд.

Примечательно, что на встрече с возмущенными жильцами представитель регионального оператора капитального ремонта заявил, что они ответственность за «ливневки» организация не несет, поскольку их ремонт не был включен в перечень работ. Собственники, в свою очередь, утверждают обратное.

В связи с сложившейся ситуацией представители «ОНФ» призвали прокуратуру и регоператора разобраться проблемой жильцов дома на улице Набережной.