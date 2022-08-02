Парламент Башкирии поддержал введение туристического сбора

Фото: Андрей КУЗЬМИН

Курултай Башкирии поддержал инициативу Госдумы о туристическом сборе. Об этом рассказала пресс-служба регионального парламента.

По словам председатель Госсобрания Константин Толкачев, деньги, собранные посредством данного сбора будут зачислены в бюджет субъекта республики и могут быть направлены на развитие туристской инфраструктуры.

Взиматься плата на туристических объектах будет с лиц, достигших 18 лет и проживающих на объектах размещения более суток. Размер сбора может быть разный в зависимости от сезона и места размещения. Тем не менее, размер платы за посещение туробъектов республики не будет превышать 100 рублей. Примечательно, что некоторые граждане будут освобождены от уплаты.

– Для платежеспособных туристов обязательный платеж не будет обременительным. При грамотном подходе туристический сбор послужит развитию инфраструктуры и улучшению сервиса, – заявил Константин Толкачев.