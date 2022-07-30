В Башкирии на фоне COVID-19 выросла заболеваемость пневмонией среди детей

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В Башкирии на фоне коронавируса выросла заболеваемость пневмонией среди детей. Об этом со ссылкой на данные Роспотребнадзора сообщило издание «Ufatime.ru».

За первые пять месяцев 2022 года в регионе было зафиксировано 3 667 пациентов с пневмонией, вызванной COVID-19. В 2021-ом специалисты зарегистрировали 2 319 случаев, то есть на 58% меньше.

Из данных ведомства также следует, что в текущем году значительно выросла заболеваемость среди детей до 14 лет. С января по мая заболело 193 ребенка, а в аналогичный период в 2021-ом в 17,5 раз меньше – 11.

Напомним, в Башкирии общее число инфицированных ковидом достигло почти 291 человек.