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Общество30 июля 2022 6:20

В Башкирию прибыли глава Калмыкии Бату Хасиков и телеведущий Тимофей Баженов

Вместе с ними Радий Хабиров направился на фестиваль
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: vk.com/radiyhabirov

Фото: vk.com/radiyhabirov

В Башкирию прибыли глава Калмыкии Бату Хасиков и известный телеведущий Тимофей Баженов. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал Радий Хабиров, сопроводив публикацию совместной фотографией с чиновником и журналистом.

Вместе с гостями руководитель республики направился в Баймакский район на фестиваль «Башкирская лошадь». Помимо прочего, как сообщила пресс-служба главы Башкирии, руководители регионов в рамках деловой встречи подпишут межправительственное соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве.

Напомним, недавно глава Башкирии Радий Хабиров и известный российский телеведущий Тимофей Баженов договорились о создании цикла передач про природу республики.