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Происшествия30 июля 2022 5:25

Под Уфой водитель «Лада 2114» наехал на мальчика-велосипедиста и скрылся с места ДТП

Авария случилась в деревне Князево
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: ГИБДД по Уфе

Фото: ГИБДД по Уфе

Вчера вечером, 29 июля, под Уфой в деревне Князево водитель «Лада 2114» на 13-летнего велосипедиста и скрылся с места происшествия. Об этом рассказала пресс-служба ГИБДД башкирской столицы.

Авария случилась на улице Кирова. Подросток переезжал дорогу в неустановленном месте, когда на него наехала «четырнадцатая». В результате ДТП у мальчика была травмирована нога. Его с увечьем доставили в больницу и после оказания помощи отпустили.

Водителем «Лады» оказался 27-летний житель Иглинского района. Он, нарушив требования ПДД, покинул место происшествия. В настоящее время по факту произошедшего ведется разбирательство.