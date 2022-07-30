Росстат назвал среднюю цену на бензин в Башкирии по итогам июня 2022 года

В Башкирии средняя цена на автомобильный бензин по итогам июня 2022 года составила 48,14 рубля Фото: Евгения ГУСЕВА

В Башкирии средняя цена на автомобильный бензин по итогам июня 2022 года составила 48,14 рубля. Литр топлива АИ-92 обходился водителям в 46,61 руб., АИ-95 – 49,91 руб., АИ-98 и выше – 58,32 руб., дизель – 52,67. Такие данные озвучил Росстат.

По дешевизне бензина республика среди регионов Приволжского федерального округа занимает третье место. Ниже цены только в Марий Эл (47,09) и Татарстане (49,91). Самое дорогое топливо в ПФО у Пермского края (50,91) и Удмуртии (50,6).

Стоимость бензина в среднем по России в первый месяц лета сложилась в размере 50,57 руб. (АИ-92 – 47,17 руб., АИ-95 – 51,22 руб., АИ-98 и выше – 60,1 руб., дизель – 54,42 руб.).