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Общество29 июля 2022 10:38

Flydubai с 15 августа увеличит число рейсов из Уфы в Дубай

Полеты будут осуществляться три раза в неделю
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Авиакомпания Flydubai с 15 августа увеличит число рейсов из Уфы в Дубай

Авиакомпания Flydubai с 15 августа увеличит число рейсов из Уфы в Дубай

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Авиакомпания Flydubai с 15 августа увеличит число рейсов из Уфы в Дубай, на ближневосточный курорт Персидского залива. Об этом 29 июля сообщила пресс-служба аэропорта башкирской столицы.

Пассажиры будут летать на лайнере Boeing 737-800. Всего запланировано три вылета в неделю – по понедельникам, средам и субботам.

Ранее «КП-Уфа» писала, что с 1 августа авиакомпания «Азимут» восстановит субсидированный рейс из Уфы в Волгоград.