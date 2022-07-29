Авиакомпания Flydubai с 15 августа увеличит число рейсов из Уфы в Дубай Фото: Алексей БУЛАТОВ

Авиакомпания Flydubai с 15 августа увеличит число рейсов из Уфы в Дубай, на ближневосточный курорт Персидского залива. Об этом 29 июля сообщила пресс-служба аэропорта башкирской столицы.

Пассажиры будут летать на лайнере Boeing 737-800. Всего запланировано три вылета в неделю – по понедельникам, средам и субботам.

Ранее «КП-Уфа» писала, что с 1 августа авиакомпания «Азимут» восстановит субсидированный рейс из Уфы в Волгоград.