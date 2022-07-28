В Башкирии суд вынес приговор бывшим супругам, убившим инвалида

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Верховный судом Башкирии вынес приговор бывшим супругам, которые убили и ограбили инвалида. О преступлении рассказала пресс-служба Следственного комитета республики.

Происшествие случилось в городе Кумертау. Как установило следствие, 27-летняя обвиняемая уговорила своего 38-летнего бывшего мужа совершить убийство. В ночь с 25 на 26 марта пара злоумышленников в дом жертвы. Женщина заявила потерпевшему, что явилась к нему одна для возвращения долга. Когда дверь открылась обвиняемый множество раз ударил ножом пострадавшего, из-за чего тот скончался прямо на месте.

Убитый не мог оказать какого-либо сопротивления, поскольку был инвалидом и плохо передвигался. После убийства пара похитила из дома оутбук, сумку, телефон стоимостью почти 50 тысяч рублей. Помимо прочего, злоумышленники забрали банковскую карту, с которой позже сняли 34 тысяч.

В суде подсудимые вину признали частично.

– Суд приговорил мужчину к 19, а женщину к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительных колониях строгого и общего режима соответственно, с последующим ограничением свободы на 1 год. Приговор не вступил в законную силу, – сообщают следователи.