В Башкирии на детской площадке стая собак набросилась на 7-летнего ребенка

кадр с камеры наблюдения

В башкирском городе Ишимбае стая собак набросилась на 7-летнего ребенка на детской площадке. Бродячих животных от мальчика отогнал прохожий. Инцидент произошел утром 28 июля во дворе дома по улице Докучаева, 2. Об этом «КП-Уфа» сообщил очевидец.

– Стая собак лежала себе на детской игровой площадке. Мимо проходил ребенок. Он возле них остановился, испугавшись. И одна из собак начала лаять. И все остальные автоматом залаяли и набросились на него. Вовремя подскочил мужчина, который рядом находился – он отпугнул собак, – рассказал местный житель.

Он отметил, что в Ишимбае подобные случаи не являются редкостью.

Ранее «КП-Уфа» писала, что за первую половину 2022 года от нападения собак в Башкирии пострадали 2,9 тыс. человек.