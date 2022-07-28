За день 27 июля в Башкирии утонули три человека

фото: МЧС РБ

За день 27 июля в водоемах Башкирии утонули три человека. Все они купались на диких пляжах. Об этом сообщило региональное МЧС.

Утром из реки Демы рядом с деревней Дурасово Чишминского района водолазы местного спасательного отряда вытащили тело 40-летнего мужчины, жителя поселка Чишмы.

Через несколько часов из реки Белой вблизи села Сосновка Белорецком района была извлечена погибшая 25-летняя девушка.

Днем в озере Ик-куль в городе Октябрьском утонул 55-летний местный житель. Как рассказали очевидцы, которые достали его тело из воды, он купался в пьяном состоянии.