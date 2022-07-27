Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество27 июля 2022 13:00

В Башкирии запустят производство дорожно-строительных материалов за 1,4 млрд рублей

Реализация проекта рассчитана на ближайшие два года
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Иглинском районе Башкирии планируют запустить производство дорожно-строительных материалов за 1,4 млрд рублей

В Иглинском районе Башкирии планируют запустить производство дорожно-строительных материалов за 1,4 млрд рублей

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Иглинском районе Башкирии планируют запустить производство дорожно-строительных материалов за 1,4 млрд рублей. Инвестор – компания «СтройБлокТехнология» – намерен вложить в проект 1,4 млрд рублей. Предприятие будет рассчитано на 67 рабочих мест. Об этом 27 июля сообщил министр экономического развития республики Рустам Муратов.

– Изготавливаемая продукция, среди которой асфальтобетонные смеси, битум, кубовидный щебень и щебеночно-песчаные смеси, будет востребована при строительстве и ремонте дорог. Данный проект включили в перечень приоритетных. Инвестору предоставят льготу по налогу на имущество организаций и земельный участок в аренду без проведения торгов, – пояснил чиновник.

В пресс-службе правительства Башкирии добавили, что для изготовления каждого вида продукции на предприятии будет организована отдельная линия. Реализация проекта рассчитана на ближайшие два года.