В Башкирии запустят производство дорожно-строительных материалов за 1,4 млрд рублей

В Иглинском районе Башкирии планируют запустить производство дорожно-строительных материалов за 1,4 млрд рублей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Иглинском районе Башкирии планируют запустить производство дорожно-строительных материалов за 1,4 млрд рублей. Инвестор – компания «СтройБлокТехнология» – намерен вложить в проект 1,4 млрд рублей. Предприятие будет рассчитано на 67 рабочих мест. Об этом 27 июля сообщил министр экономического развития республики Рустам Муратов.

– Изготавливаемая продукция, среди которой асфальтобетонные смеси, битум, кубовидный щебень и щебеночно-песчаные смеси, будет востребована при строительстве и ремонте дорог. Данный проект включили в перечень приоритетных. Инвестору предоставят льготу по налогу на имущество организаций и земельный участок в аренду без проведения торгов, – пояснил чиновник.

В пресс-службе правительства Башкирии добавили, что для изготовления каждого вида продукции на предприятии будет организована отдельная линия. Реализация проекта рассчитана на ближайшие два года.