В Башкирии полиция ищет водителя, который насмерть сбил 14-летнего подростка

фото: ГИБДД РБ

В башкирском городе Баймаке неизвестный водитель насмерть сбил 14-летнего подростка. Его ищет полиция. Об этом сообщил начальник региональной ГИБДД Владимир Севастьянов.

ДТП случилось в одиннадцатом часу вечера 25 июля на улице Алибаева. Попавший под колеса автомобиля подросток скончался на месте происшествия до приезда медиков.

В ходе розыска виновника трагедии сотрудники дорожной полиции обнаружили в одной из деревень Баймакского района LADA XRAY с характерными признаками совершения наезда. Водителя найти пока не удалось.

фото: ГИБДД РБ

Госавтоинспекция республики просит всех, у кого есть информация об инциденте, позвонить в ближайший отдел полиции или в дежурную часть отдельного батальона ГИБДД по телефону 8(347) 235-84-02.