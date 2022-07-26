К среднему классу в Башкирии относятся 8,1% семей

В Башкирии к среднему классу относятся только 8,1% семей

В Башкирии к среднему классу относятся только 8,1% семей. К такому выводу пришли специалисты РИА Рейтинг. Они проанализировали статистические данные за 2021 и 2022 годы. Исследование было опубликовано 25 июля.

– Под средним классом подразумеваются семьи, которые могут позволить себе покупку автомобиля и квартиры, соответствующей размеру семьи, а также качественный ежегодный отпуск. И даже после уплаты всех кредитов на повседневные нужды у них должно оставаться не менее двух региональных прожиточных минимумов на человека, – пояснили аналитики.

Среди регионов России Башкирия по доле состоятельных семей заняла 42 место. Лидером рейтинга стали Ямано-Ненецкий автономный округ (к среднему классу там относятся 46,6% семей), Магаданская область (37,1%) и Чукотский автономный округ (33,1). Аутсайдерами стали Чечня (1,5%) и Ингушетия (1,6%). Москва заняла восьмое место с 24,4% семей среднего класса.