В Башкирии пьяный водитель утопил свою машину в озере

фото: vk.com // Фарит Гумеров

Минувшей ночью, 25 июля, в селе Давлетово Абзелиловского района Башкирии пьяный мужчина за рулем Kia Rio съехал в озеро Чебаркуль. Машина полностью ушла под воду и пробыла там несколько часов. Водителю удалось спастись благодаря свидетелям. Об этом сообщил председатель Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров.

– Автомобиль съехал с небольшой плотины и оказался в озере, – передал руководитель аварийного ведомства. – [Водителя] спасли очевидцы. Транспортное средство простояло под водой всю ночь.

Утром утонувшую иномарку достали водолазы.