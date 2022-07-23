Заболеваемость клещевым боррелиозом в 2022 году в Башкирии выросла в пять раз

В Башкирии за январь-май 2022 года зарегистрировано пять случаев заболевания клещевым боррелиозом – это в пять больше, чем за аналогичный период прошлого года Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Башкирии за январь-май 2022 года зарегистрировали пять случаев заболевания клещевым боррелиозом (болезнью Лайма) – это в пять больше, чем за аналогичный период прошлого года. В числе инфицированных оказался ребенок в возрасте до 14 лет. Об этом со ссылкой на статистические данные Роспотребнадзора России сообщило издание UfaTime.ru.

Несмотря на подъем заболеваемости боррелиозом, Башкирия среди других регионов Приволжского федерального округа находится в зеленой зоне. В республике этот показатель составил 0,12 на 100 тыс. человек. В ПФО самый высокий уровень инфицированности – 0,8 на 100 тыс. – наблюдается в Кировской области. По стране антилидером стала республика Тыва – там на 100 тыс. населения приходится 8,51 случая заболевания.

Согласно данным башкирского управления Роспотребнадзора, с начала текущего года от укусов клещей в республике пострадали более 8,7 тыс. человек, в том числе 2,9 тыс. детей.