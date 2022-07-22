В центре Уфы 74 дома частного сектора остались без воды из-за утечки

В центре Уфы 74 дома остались без холодной воды из-за утечки из земли на пересечении улиц Зенцова и Токарной Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В центре Уфы 74 дома остались без холодной воды из-за утечки из земли на пересечении улиц Зенцова и Токарной. Об этом 22 июля сообщил Уфаводоканал.

– Производятся работы по ликвидации утечки, – передали в предприятии. – В связи с проведением ремонтных работ будет произведено отключение водопровода диаметром 150 мм.

Без холодного водоснабжения остались дома по улицам:

– Вагонной, 11а, 13;

– Дзержинского, 1, 2, 12, 14, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28,

– Зенцова, 59, 88, 90, 92, 94, 113, 113/1, 117;

– Лазовского, 3;

– Моряков, 3, 5, 9;

– Песчаной, 8, 10, 10б;

– Семафорной, 4;

– Слесарной, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 22а;

– Тендерной, 5, 5/1, 5а, 6, 8, 9, 10, 12, 12б, 13, 14, 15, 16, 22, 22а, 26;

– Токарной, 38, 53, 55, 57, 59;

– Чеверева, 1, 1/1, 3, 4, 5, 7, 7а, 9, 11, 17, 25а, 26б;

– Яровой, 11.