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Происшествия22 июля 2022 7:47

В Башкирии водитель перевернул фургон с овцами – по трассе расползлись изувеченные животные

ДТП произошло в Чишминском районе республики
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ

22 июля в Башкирии в ДТП попал фургон, который перевозил овец.

Жутким видеороликом с места происшествия с «КП-Уфа» поделился один из очевидцев ДТП. По словам мужчины, авария произошла на трассе М5, не доезжая поворота на Чишмы. Судя по повреждениям грузовика, водитель на большой скорости врезался в металлическое ограждение полос трассы.

После удара автомобиль передней частью застрял в «отбойнике» и накренился. Из кузова грузовика выпали изувеченные и испуганные овцы. Животные в панике начали бегать по проезжей части.

- Там много овец без ног. У некоторых открытый перелом. Многие в поле убежали, - объяснил очевидец аварии.