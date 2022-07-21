Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия21 июля 2022 11:33

На базе отдыха в Башкирии в чане для купания обнаружили труп молодой женщины

По предварительной версии, жительница Стерлитамака уснула и захлебнулась в воде
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
Фото носит иллюстративный характер

Фото носит иллюстративный характер

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Страшную находку обнаружили сегодня утром сотрудники одной из популярных баз отдыха в Иглинском районе. В огромном чане для купания лежало бездыханное тело 33-летней жительницы Стерлитамака, которая приехала сюда накануне вместе с друзьями. По факту случившегося следователи уже организовали доследственную проверку, которая должна установить все обстоятельства трагедии.

- Проводится доследственная проверка по факту смерти жительницы Стерлитамака на базе отдыха в Иглинском районе, - уточнили в пресс-службе регионального Следкома.

В свою очередь, собственный источник «Комсомолки» уточнил, что по предварительной версии молодая женщина уснула в чане с водой и захлебнулась. Ее друзья ушли спать раньше, поэтому не смогли прийти на помощь несчастной.