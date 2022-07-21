На базе отдыха в Башкирии в чане для купания обнаружили труп молодой женщины

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Страшную находку обнаружили сегодня утром сотрудники одной из популярных баз отдыха в Иглинском районе. В огромном чане для купания лежало бездыханное тело 33-летней жительницы Стерлитамака, которая приехала сюда накануне вместе с друзьями. По факту случившегося следователи уже организовали доследственную проверку, которая должна установить все обстоятельства трагедии.

- Проводится доследственная проверка по факту смерти жительницы Стерлитамака на базе отдыха в Иглинском районе, - уточнили в пресс-службе регионального Следкома.

В свою очередь, собственный источник «Комсомолки» уточнил, что по предварительной версии молодая женщина уснула в чане с водой и захлебнулась. Ее друзья ушли спать раньше, поэтому не смогли прийти на помощь несчастной.