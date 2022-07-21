В Башкирии в смертельное ДТП попал наградной автомобиль, который подарили в «белом доме»

Фото: ГИБДД Башкирии

«Lada Niva», которой чиновники наградили агрария в 2020 году, попала в смертельное ДТП на трассе.

По данным ГИБДД республики, очередная смертельная авария произошла Зианчуринском районе Башкирии. 46-летний водитель внедорожника не справился с управлением на дороге Идельбаково-Казанка и слетел с трассы. 41-летний пассажир отечественного автомобиля скончался на месте.

Судя по наклейке на «Ниве», она принадлежит аграрию, которого награждали за показательную работу в 2020 году. Примечательно, что возраст владельца автомобиля совпадает с 46-летним обладателем автомобиля из села Идельбаково Зианчуринского района. Ключи от машины и подарочный сертификат ему вручили в башкирском «Белом доме» за работу оператором комбайна.