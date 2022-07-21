В Башкирии за полгода от нападения собак пострадали 2,9 тыс. человек

В Башкирии за первые шесть месяцев текущего года собаки напали на 2 924 человек – это 65% от всех обратившихся за антирабической помощью в республике (4 495) Фото: Алексей ФОКИН

В Башкирии за первые шесть месяцев текущего года собаки напали на 2 924 человек – это 65% от всех обратившихся за антирабической помощью в республике (4 495). Об этом 21 июля сообщил региональный Роспотребнадзор.

– Показатель обращаемости [за антирабической помощью] ниже среднемноголетнего уровня в 1,2 раза, – передали в ведомстве. – От диких животных получили ранения 15 человек. Остается на высоком уровне обращаемость детей за медицинской помощью от нападений животных – 1353 человек (30,1%). При этом 74,3% повреждений получены от собак.

Со ссылкой на данные ветеринарии в Роспотребнадзоре добавили, что на территории региона за первое полугодие было выявлено шесть случаев бешенства: по одному у лисы и коровы и четыре у кошек.