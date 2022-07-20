На территории за торговым центром «Мега» в Уфе построят два жилых района

На территории, располагающейся за торговым центром «Мега» в Уфе, построят два новых жилых района Фото: Алексей БУЛАТОВ

На территории, располагающейся за торговым центром «Мега» в Уфе, построят два новых жилых района общей площадью в 546 гектаров. Соответствующий проект планировки 18 июля утвердило министерство строительства Башкирии.

В двух жилых районах планируется разместить жилые дома средней этажности, две школы на 1650 и 1720 мест, шесть детсадов на 160-195 мест, спортивную школу физической подготовки и акробатики, несколько многофункциональных - в том числе и торговых - комплексов, детскую поликлинику, гипермаркет и садовый центр.