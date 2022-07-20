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Общество20 июля 2022 5:41

В Салавате местным жителям бесплатно раздали еду

Акцию организовали сами горожане
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ
Фото: vk.com

Фото: vk.com

В Салавате участники проекта «Добрый человек» и местные бизнесмен бесплатно раздали продукты местным жителям.

Подобные акты доброты в городе проводят уже не первый раз. В Салавате есть группа инициативных граждан, которые не стесняются помогать своим соседям. Обычно ребята раздают на улице продукты первой необходимости –хлеб, крупы и другую бакалею. Как правило, от их помощи не отказываются местные пенсионеры.

В середине июля ребята решили в очередной раз порадовать нуждающихся в самых простых продуктах. К их акции подключились и местные бизнесмены, которые бесплатно раздали горожанам выпечку.

- В интернете много негатива, поэтому мы несем позитив. Надеюсь, что у нас получилось подарить людям приятные эмоции и показать вам, что делать добро – это необходимо, - объяснили свой поступок участники проекта.