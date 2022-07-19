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Общество19 июля 2022 15:38

В Башкирии хотят построить Дворец науки и культуры

Учреждение планируется возвести в рамках госпрограммы до 2028 года
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: правительство РБ

фото: правительство РБ

В Башкирии планируют построить Дворец науки и культуры в рамках госпрограммы по развитию культуры и искусства на 2023-2028 годы, которую 19 июля в местном правительстве утвердил премьер-министр Андрей Назаров. Сообщение об этом появилось на сайте регионального кабмина.

– В программе запланировано строительство Дворца науки и культуры, реконструкция Башкирского государственного театра кукол и Государственного академического русского драматического театра Республики Башкортостан, капитальный ремонт и реконструкция десяти детских школ искусств и два муниципальных музеев, – сказала первый замминистра культуры республики Наталья Лапшина.

По словам чиновницы, в госпрограмме содержится четыре направления, среди которых развитие профессионального искусства и народного творчества, сохранение культурного наследия, развитие культурного потенциала молодежи и повышение эффективности деятельности культурных учреждений.