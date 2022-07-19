В Башкирии коронавирус с начала пандемии подтвердился у 291,3 тыс. человек

Прямо сейчас носителями инфекции являются 338 жителей Башкирии: 103 пациента лежат в ковид-госпиталях, остальные лечатся дома с легкой формой заболевания

В Башкирии вторые сутки подряд не регистрируется ни одной смерти от коронавируса. Жертвами инфекции с начала пандемии стали 5 761 человек. Статистику 19 июля озвучил местный Минздрав.

Тем временем диагностировали COVID-19 еще 47 жителям. Всего на территории республики подтвердилось более 291,3 тыс. случаев инфицирования.

Переболели коронавирусом свыше 285,2 тыс. человек, 49 из них выписались по выздоровлению за последние 24 часа.

Прямо сейчас носителями инфекции являются 338 граждан: 103 пациента лежат в ковид-госпиталях, остальные лечатся дома с легкой формой заболевания.