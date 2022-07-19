В Башкирии выплаты семьям с низкими доходами назначили на 125 тыс. детей от 8 до 17 лет

В Башкирии выплаты для семей с низкими доходами были назначены на 125 тыс. детей от 8 до 17 лет. Общая сумма начислений превысила 3 млрд рублей

В Башкирии выплаты для семей с низкими доходами были назначены на 125 тыс. детей в возрасте от 8 до 17 лет. Общая сумма начислений превысила 3 млрд рублей. Об этом 19 июля сообщил управляющий башкирским отделением Пенсионного фонда России Фоат Хантимеров.

– Заявления на выплату рассматриваются в пределах 10 рабочих дней. В случае отказа семья получает соответствующее уведомление в течение одного рабочего дня после вынесения решения. При одобрении выплаты деньги поступят на счет в течение 5 рабочих дней, – передали в ПФР.

Напомним, сумма пособия может быть равна 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума на детей – в зависимости от доходов конкретной семьи.