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Происшествия19 июля 2022 7:33

На железнодорожной станции в Уфе составителя поездов насмерть прижало вагонами

Мужчина погиб, когда выполнял маневровые работы
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
На железнодорожной станции Черниковка в Уфе 59-летнего составителя поездов насмерть прижало вагонами

На железнодорожной станции Черниковка в Уфе 59-летнего составителя поездов насмерть прижало вагонами

На железнодорожной станции Черниковка в Уфе 59-летнего составителя поездов насмерть прижало вагонами. Об этом 19 июля сообщила Гострудинспекция. Ведомство приступило к расследованию несчастного случая.

Инцидент произошел ночью 14 июля. Мужчина погиб, когда выполнял маневровые работы по формированию группы вагонов для подачи на железнодорожный путь №11.

В ходе расследования Гострудинспекция определит обстоятельства и причины случившегося.