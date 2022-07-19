На железнодорожной станции в Уфе составителя поездов насмерть прижало вагонами

На железнодорожной станции Черниковка в Уфе 59-летнего составителя поездов насмерть прижало вагонами

На железнодорожной станции Черниковка в Уфе 59-летнего составителя поездов насмерть прижало вагонами. Об этом 19 июля сообщила Гострудинспекция. Ведомство приступило к расследованию несчастного случая.

Инцидент произошел ночью 14 июля. Мужчина погиб, когда выполнял маневровые работы по формированию группы вагонов для подачи на железнодорожный путь №11.

В ходе расследования Гострудинспекция определит обстоятельства и причины случившегося.