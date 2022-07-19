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Происшествия19 июля 2022 6:27

В Уфе сидевший на крыше 5-этажного дома мужчина сбежал от спасателей

Он скрылся через чердак
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: «Аспкеты»

фото: «Аспкеты»

В Уфе мужчина, сидевший на крыше 5-этажного дома, скрылся от спасателей, которые пришли его оттуда доставать. Об этом 19 июля сообщило Управление гражданской защиты.

В 9:00 в службу спасения поступил звонок от очевидца, который рассказал, что на крыше дома по проспекту Октября, 62, свесив ноги, сидит мужчина. На место происшествия выехали экстренные службы, скорая помощь и полиция.

– Спасатели поднялись на крышу дома с разных сторон, мужчина в этот момент скрылся с места через чердак, – передали в УГЗ.

Причины и обстоятельства инцидента выясняются.