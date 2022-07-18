Башкирия увеличит число авиарейсов за рубеж

Из аэропорта столицы Башкирии Уфы будет увеличено число авиарейсов за рубеж по новым направлениям в Египет, Казахстан и Турцию Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из аэропорта столицы Башкирии Уфы будет увеличено число авиарейсов за рубеж по новым направлениям в Египет, Казахстан и Турцию. Об этом руководитель региона сказал во время оперативного совещания в местном правительстве 18 июля.

– Важно, что там, где возможно, максимально увеличивать возможность выезда напрямую за рубеж из Уфы. Как только открываются любые возможности двигаться дальше – надо двигаться дальше. Мы готовы пойти на субсидирование на первых порах, – сказал Хабиров.

Он также представил статистику по пассажиропотоку в международном аэропорту Уфы. За первое полугодие авиагавань обслужила 1 млн 740 тыс. человек – это на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего к концу 2022-го планируется обслужить «не менее 3,7 млн пассажиров».