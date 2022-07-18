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Общество18 июля 2022 16:55

Башкирия увеличит число авиарейсов за рубеж

За первое полугодие аэропорт Уфы обслужил более 1,7 млн человек
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Из аэропорта столицы Башкирии Уфы будет увеличено число авиарейсов за рубеж по новым направлениям в Египет, Казахстан и Турцию

Из аэропорта столицы Башкирии Уфы будет увеличено число авиарейсов за рубеж по новым направлениям в Египет, Казахстан и Турцию

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из аэропорта столицы Башкирии Уфы будет увеличено число авиарейсов за рубеж по новым направлениям в Египет, Казахстан и Турцию. Об этом руководитель региона сказал во время оперативного совещания в местном правительстве 18 июля.

– Важно, что там, где возможно, максимально увеличивать возможность выезда напрямую за рубеж из Уфы. Как только открываются любые возможности двигаться дальше – надо двигаться дальше. Мы готовы пойти на субсидирование на первых порах, – сказал Хабиров.

Он также представил статистику по пассажиропотоку в международном аэропорту Уфы. За первое полугодие авиагавань обслужила 1 млн 740 тыс. человек – это на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего к концу 2022-го планируется обслужить «не менее 3,7 млн пассажиров».