Появилось видео с места гибели четырех выпускниц в Башкирии

Опубликовано видео с места смертельного ДТП в селе Бакалы, где погибли четыре девушки.

Жуткое ДТП произошло в Бакалах ранним утром 18 июля. По данным ГИБДД республики, пьяный водитель черной Audi A4 разогнался на своем автомобиле и сбил четырех девушек, которые шли по объездной дороге. Несчастные погибли на месте.

Позже в сети появилось жуткое видео с места аварии. Судя по тормозному пути автомобиля, иномарка двигалась с огромной скоростью. Тела погибших находились далеко от иномарки – их выбросило прямо на забор находящегося рядом кафе.

Ранее мы сообщали о личностях погибших и предполагаемого виновника ДТП. Девушки оказались выпускницам местной школы, а 23-летний водитель - студентом технического вуза.