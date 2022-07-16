В одной из рек в Башкирии массово погибла рыба

фото: ОНФ РБ

В реке Узени рядом с деревней Александровка Кармаскалинского района «погибла вся рыба», а «вода приобрела бурый цвет» с неприятным запахом. Об этом 15 июля сообщил Общероссийский национальный фронт республики со ссылкой на местных жителей. Организация обратилась в Росприроднадзор.

– Источником загрязнения, по их [жителей] мнению, является животноводческий комплекс, выбрасывающий отходы в реку, – передали в ОНФ.

фото: ОНФ РБ

Там добавили, что загрязнение угрожает экосистеме не только самой реки, но и близлежащих озер – все они сообщаются между собой подземными родниками. У жителей также вызывает беспокойство и качество воды в колодцах. ОНФ попросил Росприроднадзор организовать отбор проб грунта из лагуны с отходами животноводческого предприятия и сравнить их с пробами из водоема, чтобы убедиться в источники загрязнения.