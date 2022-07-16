От полученного в СВО на Украине ранения погиб 22-летний Егор Миронов из Башкирии

фото: «Октябрьский нефтяник»

После полученного в ходе военной спецоперации на Украине ранения погиб 22-летний Егор Миронов из башкирского города Октябрьского. Об этом 15 июля сообщило местное издание «Октябрьский нефтяник».

Солдата ранили 20 июня, после чего он был доставлен в госпиталь Вишневского в Москве. 10 июля молодой человек скончался.

В 2016 году Миронов окончил девятый класс школы №17 и поступил в Октябрьский коммунально-строительный колледж на автомеханика. В 2020 году его призвали в армию. Военную службу он проходил в Приморском крае. В 2021 году Егор подписал контракт и продолжил службу в составе танкового полка мотострелковой дивизии.

Прощание с Егором Мироновым состоится во вторник, 19 июля, в парке Победы рядом со стелой воинам-интернационалистам.