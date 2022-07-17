В Башкирии назвали самые редкие имена новорожденных

Названы самые редкие имена новорожденных в Башкирии в 2021 году
Фото: Артем КИЛЬКИН
Названы самые редкие имена новорожденных в Башкирии в 2021 году. Информацию «КП-Уфа» представил региональный Госкомюст.
Обладателями редким имен среди мальчиков стали Алистар, Авдей, Багдан, Бьёрн, Варсель, Велимир, Гавриил, Давлад, Ермак, Златан, Илларион, Корней, Максимильян, Натаниэль, Одиссей, Патрикей, Роланд, Сабриэль, Теодор, Эдвард, Ярамир.
Оригинальными именами среди девочек в Башкирии оказались Азель, Ведара, Генриетта, Дэбора, Емельяна, Златица, Идона, Камария, Лавиния, Марфа, Миша, Николина, Одетта, Радлина, Савелия, Тейла, Фиалка, Христина, Шанель и Элис.
Ранее «КП-Уфа» писала о самых популярных именах новорожденных в республике.