Евгения Волкова утвердили в должности главы Стерлитамакского района Башкирии

фото: vk.com // Администрация Стерлитамакского района

Главой администрациии Стерлитамакского района Башкирии 15 июля назначили 32-летнего Евгения Волкова. С 22 июня он руководил муниципалитетом в статусе исполняющего обязанности. Помимо него, на должность претендовали еще два кандидата.

– По итогам голосования депутатов Совета муниципального района было принято единогласное решение о назначении на должность главы администрации Волкова Евгения Геннадиевича, – говорится в сообщении администрации.

Евгений Волков родился в Стерлитамаке. В 2010 году окончил станкостроительный техникум и отслужил в армии срочником. В 2016 году выпустился из БашГУ. С 2011 по 2018 год работал на различных должностях: аппаратчиком цеха по производству сложных фенолов в «Стерлитамакском нефтехимическом заводе», замдиректора в «Центре деловых решений», завхозом в отделе культуры администрации Стерлитамака и замдиректора в «Центре обеспечения деятельности органов местного самоуправления Красногорска» (в то же время мэром города был нынешний глава Башкирии Радий Хабиров). В 2018-2020 годах занимал пост помощника управделами главы республики. Последние два года – с 2020 по 2022-й – руководил санаторием «Красноусольск».

Напомним, ранее главой Стерлитамакского района был Анвар Абдрафиков. 11 мая чиновника отправили в отставку. После него должность временно занимала Лилию Шайхутдинову, замглавы администрации.