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Общество15 июля 2022 16:06

Кассация отменила оправдательный приговор группе обнальщиков из Башкирии

Дело отправили на новое рассмотрение
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Шестой кассационный суд отправил на новое рассмотрение уголовное дело против троих обнальщиков из Башкирии. Ранее их оправдал Верховный суд республики

Шестой кассационный суд отправил на новое рассмотрение уголовное дело против троих обнальщиков из Башкирии. Ранее их оправдал Верховный суд республики

Шестой кассационный суд отправил на новое рассмотрение уголовное дело против троих обнальщиков из Башкирии. Ранее их оправдал Верховный суд республики. Об этом 15 июля сообщила региональная прокуратура.

Согласно версии следствия, обвиняемые создали две фиктивные организации, на счета которых поступали деньги клиентов. Впоследствии средства обналичивались, а предполагаемые злоумышленники забирали себе с них определенный процент. Сумма их незаконного дохода превысила 27 млн рублей.

Верховный суд Башкирии при рассмотрении уголовного дела о незаконной банковской деятельности оправдал всех троих фигурантов. С этим решением не согласилась прокуратура. Она подала кассационное представление с доказательствами вины обвиняемых. Вышестоящая инстанция согласилась с доводами ведомства и направила дело на новое рассмотрение.