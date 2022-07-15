В Башкирии при пожаре в жилом доме пострадали женщина и 12-летняя девочка

фото: МЧС РБ

В Хайбуллинском районе Башкирии при пожаре в жилом доме пострадали женщина и девочка. Об этом сообщило региональное МЧС.

Инцидент произошел в селе Подольск по улице Титова. Ранним утром 15 июля там загорелась крыша двухквартирного дома. Тревожный вызов на пульт диспетчера аварийной службы поступил в 5:08. К моменту прибытия спасателей площадь пожара достигла 24 квадратных метров. Открытое горение удалось ликвидировать только к 6:33.

При пожаре пострадали 51-летняя женщина и 12-летняя девочка. Обеих доставили в Акъярскую центральную районную больницу.