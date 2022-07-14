Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество14 июля 2022 15:05

Под Уфой завершены поиски внезапно пропавшей 7-летней девочки

Об этом сообщили в своих соцсетях волонтеры
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
Фото: vk.com/dpsobars102

Фото: vk.com/dpsobars102

Сегодня, 14 июля, волонтеры по поиску пропавших людей, родные, близкие и сотрудники полиции сбились с ног, разыскивая внезапно пропавшую 7-летнюю девочку. Ребенок спокойно играл на детской площадке около здания сельсовета в поселке Михайловка под Уфой и внезапно пропал. Родители незамедлительно обратились в полицию, к поискам подключились добровольцы из поисковых отрядов «Поиск детей-Уфа» и «БашРегионСпас».

В социальных сетях волонтеры распространяли ориентировку на ребенка и разыскивали девочку в окрестностях того места, где ее видели в последний раз. К счастью, ребенка нашли, она жива и здорова. О том, где все это время находилась девочка, не сообщается. Поиски прекращены, ребенок найден, сообщают поисковики в своих социальных сетях.