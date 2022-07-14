Жителям Уфы предложили выбрать новое название для парка имени Ленина

фото: ufacity.info

Мэрия Уфы предложила местным жителям выбрать новое название для парка имени Ленина. На голосование вынесено три варианта: Ушаковский (историческое наименование), имени Александра Матросова и нынешнее название. Выбор можно сделать на одной из двух площадок: на сайте опрос.уфа.рф и в телеграм-канале администрации города. Голосование продлится до 31 июля.

В опросе в телеграме по состоянию на 14 июля с явным преимуществом лидирует Ушаковский парк: из 7,2 тыс. голосов он набрал 4,2 тыс. (59%). Второе место занимает нынешнее название – парк имени Ленина (29% или 2 тыс. голосов). С идеей назвать парк в честь Матросова согласились 892 проголосовавших (12%).

Напомним, изначально парк назывался именем губернатора Сергея Ушакова: с 1867 года до завершения Октябрьской революции 1917 года. Затем он стал именоваться парком Свободы. В 1951 году здесь установили памятник Александру Матросову и парк переименовали в его честь. В 1970-е парк назвали именем Ленина - из-за того что рядом находился Дом Обкома КПСС